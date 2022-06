A cura della Redazione

Pompei si prepara alla Notte Bianca. Dopo oltre due anni di pandemia, tornano le iniziative di intrattenimento per la cittadinanza e i turisti che affollano il centro vesuviano.

Nella serata di venerdì 24 giugno, via Lepanto, via Sacra e via Roma verranno chiuse al traffico, con i negozi e le attività commerciali aperti fino a tardi. Il tutto condito dalla musica che accompagnerà passeggiate e acquisti. L'iniziaitiva, predisposta dal Comune, è in collaborazione con la Confcommercio locale.

A precedere la Notte Bianca, il Pompeii Young Festival, evento che inaugura la rassegna estiva di appuntamenti che si protrarrà fino a settembre.

In piazza Schettini, a partire dalle ore 20.30, ci sarà la premiazione del video-contest #PompeiiWelcome. Sarà poi la volta del Festival del Cabaret presentato da Gigi&Ross, con la partecipazione di Paolo Caiazzo.

Sabato 25 sarà invece la volta delle esibizioni delle band musicali del territorio e alle 21.20 lo show di Luca Sepe. Domenica 26, Francesco Cicchella intratterrà il pubblico con il suo spettacolo (ore 21.30).

Sarà dunque un fine settimana all'insegna del divertimento, della musica e dello shopping.