A cura della Redazione

Il cartellone degli eventi estivi a Pompei si arricchisce di un nuovo appuntamento. Sarà il cabaret il protagonista della serata di sabato 2 luglio. A partire dalle 21.30, in piazza Schettini, tante risate con Rosalia Porcaro, Francesco Procopio e I Ditelo Voi.

"R...estate a Pompei", la rassegna promossa dal Comune, è partita lo scorso 24 giugno con il Pompeii Young Festival dedicato ai giovani.

La kermesse sarà caratterizzata da tanti appuntamenti fino a settembre, tra spettacoli, iniziative culturali e concerti. L'11 luglio quello di Umberto Tozzi, dal 14 al 16 il Pompei INN Jazz con lo show di Tullio De Piscopo (in programma il 16 luglio), Mario Biondi il 27 luglio, il 9 settembre Eugenio Bennato

A settembre, infine, il Pompei Street Festival con la collaborazione della Soprintendenza archeologica.

Intanto, l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, raccoglie il "like" dei commercianti relativamente alla Notte Bianca organizzata venerdì scorso tra via Lepanto, via Roma e via Sacra, con migliaia di persone che si sono riversate in strada fino a tarda sera tra shopping e intrattenimento, e le attività commerciali che hanno potuto così tornare a "respirare" dopo le restrizioni e la crisi economica dovute alla pandemia.