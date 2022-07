A cura della Redazione

Entra nel vivo la rassegna di eventi estivi a Pompei. Dopo il successo della Notte Bianca di venerdì scorso e la tre-giorni di cabaret, sabato 2 luglio ancora appuntamento con la comicità. A partire dalle ore 21.30, sul palco di piazza Schettini ci saranno I Ditelo Voi, Rosalia Porcaro e Francesco Procopio.

Il comandannte della Polizia Locale, Gaetano Petrocelli, ha emanato l'ordinanza che disciplina la viabilità nella zona che, tra l'altro, sarà il clou degli altri show - tra cui molti concerti con volti noti della musica italiana - che si svolgeranno fino a settembre. Per questo, nei giorni del 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 27 luglio, ed il 9, 23, 24, 25 settembre, viene disposto il divieto di sosta in piazza Schettini a partire dalle ore 18 e fino a cessate esigenze, in via S. Michele, via Colle S. Bartolomeo (tratto compreso tra incrocio con via V. Emanuele III e piazza Bartolo Longo) e traversa V. Emanuele III.

Chiuse alla circolazione veicolare via Colle S. Bartolomeo (tratto compreso tra incroci con piazza Bartolo longo e via V. Emanuele III, e via S. Michele (tratto tra le intersezioni con via Bartolo Longo e via Colle S. Bartolomeo).

Inoltre, nel provvedimento si stabilisce il divieto, nell'area oggetto delle manifestazioni e in quelle immediatamente a ridosso, di vendere e consumare bevande e alimenti in vetro e metallo. Vietato anche l'ingresso di persone con al seguito bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro, nonché lattine o contenitori in plastica chiusi.