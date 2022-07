A cura della Redazione

Sarà necessaria la prenotazione per assistere al concerto di Umberto Tozzi a Pompei.

Lo show è in programma il prossimo lunedì 11 luglio in piazza Schettini, alle ore 21.30. Il contingentamento dei posti (poco più di 1.300 quelli disponibili) si è reso necessario per assicurare le necessarie misure di sicurezza e non provocare assembramenti eccessivi, anche in ragione del riesplodere dei contagi da Covid-19.

Le prenotazioni (l'accesso allo spettacolo è gratuito) possono essere effettuate sul portale comune-pompei.reservio.com a partire dalle ore 11.30 di martedì 5 luglio e fino alle ore 11.30 di lunedì, giorno del concerto, salvo, ovviamente, l'esaurimento dei posti.