A cura della Redazione

Attesa a Pompei per il concerto di Al Bano in piazza Schettini, in programma mercoledì 28 dicembre alle 21.

L'evento, ad ingresso gratuito, inserito nel cartellone degli appuntamenti natalizi organizzato dal Comune, guidato dal sindaco Carmine Lo Sapio, è a numero chiuso.

La Questura infatti, per motivi di ordine e sicurezza pubblici, ha disposto che sarà necessaria la prenotazione.

Le prenotazioni saranno attivate da martedì 27 dicembre dalle ore 12.00 al seguente link: https://comune-pompei.reservio.com, disponibile sui canali sociali ufficiali del Comune di Pompei e sul portale istituzionale www.comune.pompei.na.it.