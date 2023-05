A cura della Redazione

La tappa napoletana del Giro d'Italia, in programma giovedì 11 maggio, attraverserà anche la città di Pompei. Il percorso, nella città mariana, si snoderà lungo via Nolana, via Parrocchia, via A. De Fusco, via Piave, piazza Bartolo Longo, via Sacra, via Mazzini e via Lepanto, per poi proseguire verso Scafati.

Al pomeriggio, i ciclisti, provenienti dalla costiera sorrentina, percorreranno la SS 145, via S. Antonio, la rotatoria Croce Paselle per poi dirigersi verso Napoli attraversando Torre Annunziata.

Ovviamente, la corsa avrà ripercussioni sulla viabilità cittadina. Infatti, dalle ore 10.30 alle 17.30, ed in ogni caso fino a cessate esigenze, sarà vietata la circolazione veicolare nelle strade interessate dal passaggio dei corridori, dove inoltre non si potrà neanche sostare con le vetture a partire dalla sera precedente del 10 maggio.

Il sindaco Carmine Lo Sapio invita i cittadini a collaborare e "di partecipare e far sentire l’abbraccio pompeiano a questo passaggio, accogliendo con entusiasmo, come solo i cittadini di Pompei sanno fare, i ciclisti e tutto il loro seguito".