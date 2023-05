A cura della Redazione

Dispositivi di viabilità a Torre del Greco in occasione della sesta tappa del Giro d'Italia, che si correrà giovedì 11 maggio, con partenza e arrivo a Napoli.

La città corallina sarà interessata, come altre del comprensorio vesuviano, dall'attraversamento dei corridori lungo alcune principali arterie viarie.

Le strade lungo le quali si svilupperà il percorso sono via Nazionale, via Circumvallazione e corso Vittorio Emanuele.

Nel dettaglio, ci sarà la sospensione della circolazione veicolare al passaggio della gara, dalle ore 13.30 alle 18, in via Nazionale (da via Prota a via Purgatorio), via Purgatorio (da via Nazionale a via Circumvallazione), via Circumvallazione (da via Purgatorio a corso Vittorio Emanuele), corso Vittorio Emanuele (da via Circumvallazione ad Ercolano).

Inoltre, viene disposto il divieto di sosta, su entrambi i lati delle carreggiate, dalla mezzanotte alle ore 18 dell'11 maggio, nei tratti di strada su menzionati.