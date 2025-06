A cura della Redazione

La festa dei Quattro Altari si avvicina e vanno avanti i preparativi legati a tutte le iniziative in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno. Acconto a questi, vengono curati nel dettaglio anche gli aspetti legati alla sicurezza e all’ordine pubblico. Tra questi anche la situazione relativa ai dispositivi temporanei di viabilità. In tale ottica, si inserisce l’ordinanza, firmata dal dirigente della polizia municipale Gennaro Russo, che stabilisce quali saranno le novità relative alle arterie interessate dalla festa e per quelle immediatamente limitrofe.

In particolare, il provvedimento stabilisce undici distinte variazioni alla viabilità ordinaria nella città di Torre del Greco: dal 27 al 29 giugno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, dalle ore 14 alle ore 1 del giorno successivo e il divieto di transito (area pedonale) dalle ore 17 alle ore 1 del giorno successivo a corso Vittorio Emanuele (da intersezione con Circumvallazione a via Diego Colamarino), via Diego Colamarino, via Salvator Noto, piazza Santa Croce, via Comizi (da intersezione con via Plebiscito a intersezione con via Fontana), via Roma, via Vittorio Veneto, prima traversa Vittorio Veneto, largo Costantinopoli, via Calastro (da intersezione con via Monsignor Michele Sasso al civico 45). Ancora: sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 8 del 26 giugno 2025 alle ore 2 del 30 giugno 2025 in via Comizi (da intersezione con via Plebiscito a intersezione con piazza Santa Croce) e via Plebiscito.

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito (area pedonale) dalle ore 16 del giorno 27 giugno 2025 alle ore 8 del 30 giugno 2025 in via Calastro-area ex molini meridionali Marzoli (consentito l’accesso ai veicoli istituzionali, forze dell’ordine, veicoli capitaneria di porto e tutti i mezzi autorizzati, che potranno sostare nell’area antistante l’ufficio anagrafe) 4) per i giorni 27, 28 e 29 giugno 2025; sarà istituito il senso unico (con direzione Torre Annunziata-Napoli) dalle ore 17 alle ore 1 del giorno successivo a corso Vittorio Emanuele (da intersezione con via Circumvallazione a via Cesare Battisti); i giorni 27, 28 e 29 giugno 2025 sarà istituito il divieto di transito veicolare (eccetto residenti con autorimessa) dalle ore 17 alle ore 1 del giorno successivo in via XX Settembre (da intersezione con via Napoli a piazza Palomba), via De Bottis, via Piscopia, via Madonna del Principio e via Barbacane; per il giorno 29 giugno 2025 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14 alle ore 1 del giorno successivo e il divieto di transito (area pedonale) dalle ore 17 alle ore 1 del giorno successivo in prima traversa Teatro, via Teatro e via Falanga; per i giorni 27, 28 e 29 giugno 2025 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 14 alle ore 1 del giorno successivo con restringimento carreggiata in via Monsignor Michele Sasso; per il giorno 29 giugno 2025 sarà istituito il divieto di transito dalle ore 23 fino a cessate esigenze in via Monsignor Michele Sasso, via Calastro, corso Garibaldi, bretella di collegamento da via Fontana a corso Garibaldi (sottopasso Ferrovie dello Stato); per i giorni 27, 28 e 29 giugno 2025 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare dalle ore 15 alle ore 2 del giorno successivo in via Spiaggia del Fronte (in tutta l’area portuale banchina levante); per il giorno 29 giugno 2025 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare dalle ore 15 alle ore 2 del giorno successivo in via Spiaggia del Porto (area portuale banchina ponente).