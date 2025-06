A cura della Redazione

Stop al rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica. E questo anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze e manifestazioni, anche sportive. Ai trasgressori multe fino a 500 euro. È il senso di una specifica ordinanza firmata dal sindaco Luigi Mennella, che mira ancora una volta a salvaguardare l’ambiente, sulla scorta anche delle sollecitazioni ricevute da associazioni ed enti che operano nell’ambito della tutela della natura, intercettate a più riprese dall’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello.

Come si legge nel provvedimento sottoscritto dal primo cittadino, “studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell’ambiente”.

“A causa dell’inquinamento e del pericolo che tali oggetti, abbandonati senza controllo nell’ambiente, pongono alla vita marina – prosegue il provvedimento – molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi”. Infatti, “i frammenti di plastica derivanti dall'abbandono di questi oggetti spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso”. Inoltre, “il Mar Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica e dei rifiuti abbandonati” e “tra i fattori scatenanti da questo complesso problema ci sono un consumo eccessivo di plastica non compostabile”.

“Nel 2024 – ricorda l’assessore Laura Vitiello – come amministrazione abbiamo siglato un protocollo d’intesa con Plastic Free che prevede una serie di azioni a tutela dell’ambiente e di contrasto all’inquinamento da plastica. L’emanazione di questa importante ordinanza è in linea con il percorso di collaborazione intrapreso con la stessa organizzazione di volontariato. Un’ordinanza che richiama una scelta di responsabilità e di buon senso: vietare la dispersione in ambiente ed il rilascio di palloncini, lanterne cinesi e nastri colorati significa tutelare l’ecosistema e la biodiversità marina e terrestre. Un passo importante verso un futuro più sostenibile ed ecocompatibile”.