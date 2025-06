A cura della Redazione

Trent’anni dopo l’ultimo suono della campanella, gli ex studenti della V G dell’Istituto Pantaleo, diplomatisi nel 1995, si sono ritrovati per una serata speciale all’insegna della memoria, dell’amicizia e delle emozioni. L’incontro si è tenuto presso la storica Pizzeria Mennella, luogo simbolico e amato dai torresi, trasformandosi in un viaggio nel tempo fatto di aneddoti, risate e qualche inevitabile commozione.

Tra brindisi e margherite fumanti, i volti un po’ cambiati dal tempo ma illuminati dalla stessa complicità di allora, si sono riconosciuti uno dopo l’altro: c’era chi arrivava da fuori città, chi non vedeva i compagni da decenni e chi, con orgoglio, ha portato con sé le foto in bianco e nero di una giovinezza condivisa tra banchi di scuola, interrogazioni e sogni a occhi aperti.

«È stato come ritornare per un attimo in quell’aula di fine anni ’90 – racconta uno dei partecipanti –. Nonostante siano passati trent’anni, lo spirito della nostra classe è rimasto intatto».

La serata, oltre a essere un momento di festa, ha avuto anche un sapore simbolico: dimostrare che il tempo può passare, ma certi legami restano. E forse, proprio da questa cena, è nata la promessa di non aspettare altri trent’anni per rivedersi.

Come scriveva la scrittrice e giornalista cilena, naturalizzata statunitense, Isabel Allende: «La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio».