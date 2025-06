A cura della Redazione

Saggi di fine d’anno della scuola di teatro “La Bazzarra” di Torre del Greco. Nata nel 1991 da un’idea di Gigi De Luca, la mission è quella di dare a bambini, ragazzi e giovani un luogo dove crescere, confrontarsi, imparare, immaginare e sognare attraverso un’ottica artistica.

Presso il teatro San Luigi Orione di Ercolano, ieri sera, mercoledì 25 giugno, 16 bambini hanno dato luogo alla rappresentazione teatrale “Le avventure di Pinocchio”.

Tutti conoscono la storia di Pinocchio e i suoi compagni di avventura: il Grillo parlante, la Fata Turchina, il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco, Lucignolo, Romeo e chi più me ha più ne metta.

Ma nello spettacolo di ieri i bambini ci hanno fatto vivere un’avventura straordinaria, che tratta sì di Pinocchio, dei suoi amici e delle sue avventure, ma in modo tutto nuovo. Un’oretta di intrattenimento che ha divertito il numeroso pubblico presente e ha messo in mostra la bravura di questi “piccoli attori”, esibitisi in canti, balli e recitazione.

La cosa sorprendete, però, è stata la scioltezza della loro esibizione, con monologhi e dialoghi condotti senza titubanze e con la spigliatezza tipica degli attori professionisti.

Di ciò bisogna darne merito anche alle tre donne dietro le quinte: Marta Cataldo, curatrice vocale; Laura Zaccaria, curatrice del movimento scenico; Rossella Accardo, adattamento e regia.

Ma chi sono i piccoli attori protagonisti di questa piacevole serata? Undici femminucce e 5 maschietti: Ginevra Altiero, Niccolò Celano, Helena Chiusel, Beatrice Di Cristo, Alessandro Fasano, Corinna Gagliardi, Greta Galasso, Michele Pio Gargiulo, Daniela Immobile, Alessia Losanno Cannavacciuolo, Maria Vittoria Meola Salerno, Mattia Mistico, Giovanni Palomba, Martina Julia Rey, Anna Beatrice Schiano Di Cola, Camilla Torrese.

Oltre a “Le avventure di Pinocchio”, la scuola di teatro "La Bazzarra" ha messo in scena altre due rappresentazioni per gli allievi del II e III corso: “Le smanie per la villeggiatura”, di Carlo Goldoni, e “Nozze di sangue” di Federico Garcìa Lorca.