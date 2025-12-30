A cura della Redazione

Un tema di stretta attualità e di estrema importanza, in particolare per l’ambiente, come quello delle energie rinnovabili, entra nelle scuole per coinvolgere gli studenti delle primarie e delle secondarie di Torre del Greco. È il proposito alla base del progetto “Il sole in classe”, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e affidato, in base allo sottoscrizione del protocollo “Un Comune per amico”, all’associazione Anter, grazie al lavoro promosso in sinergia dagli assessorati alla transizione ecologica e alle politiche giovanili, guidati rispettivamente da Laura Vitiello e Anna Fiore.

Il progetto, presentato poco prima dell’inizio delle festività natalizie nel corso di un’iniziativa svoltasi nell’auditorium della Santissima Trinità (alla quale hanno preso parte gli studenti degli istituti comprensivi Don Milani, Falcone-Scauda e Leopardi), è destinato ad entrare nella sua fase operativa subito dopo l’Epifania, quando esperti e tutor svolgeranno incontri mirati all’interno delle scuole cittadine, in un’operazione di sensibilizzazione legata all’importanza delle energie rinnovabili che vedrà tra l’altro la proiezione di filmati e cartoni animati a tema.

“Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto portato avanti con Anter – afferma l’assessore alla transizione ecologica, Laura Vitiello – relativo alla sensibilizzazione sui temi delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. Riteniamo infatti che sia importantissimo coinvolgere le scuole del territorio, perché è proprio da qui che parte il cambiamento, attraverso le piccole azioni quotidiane finalizzate a prenderci cura e a preservare l’ambiente e più in generale il nostro pianeta. Ogni giorno è un giorno buono per occuparci della Terra, della nostra salute e del nostro futuro. Siamo tutti parte della stessa soluzione”.

“Educare al rispetto dell’ambiente ed alla cura del pianeta – le fa eco Anna Fiore, assessore alle politiche giovanili – sensibilizzando circa l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile e spiegando perché questo sia importante, è ancora più significativo se si parte dai più piccoli. Perché è proprio sulle giovanissime generazioni che occorre concentrare i maggiori sforzi, non solo perché saranno i cittadini, i dirigenti e gli amministratori di domani, ma anche perché, come recettori di buone pratiche, sono capaci di influenzare i comportamenti dei genitori e più in generale delle loro famiglie”.

Soddisfatta anche l’ambasciatrice di Anter Daniela Gentile: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per aver accolto con entusiasmo l’invito a entrare a far parte del progetto ‘Un Comune per amico’, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e attenzione verso i temi dell’educazione e della sostenibilità. Un ringraziamento particolare va agli assessori Vitiello e Fiore per aver reso possibile lo svolgimento della prima lezione de ‘Il sole in classe’: questo momento ha rappresentato non solo l’avvio di un percorso educativo significativo, ma anche un forte segnale di collaborazione tra istituzioni e scuola. Sono certa che questa importante sinergia permetterà di portare il progetto in tutti gli istituti del territorio, contribuendo alla formazione delle giovani generazioni e alla diffusione di valori fondamentali per il futuro della nostra comunità”.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook