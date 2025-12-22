A cura della Redazione

Chiese gremite, partecipazione calorosa e un entusiasmo diffuso tra il pubblico: si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la prima parte di “Itinerari religiosi natalizi”, la rassegna ideata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e promossa dall’ufficio cultura del Comune di Torre del Greco, diretto da Gaetano Camarda.

Dodici appuntamenti, tutti ospitati nelle chiese cittadine, hanno saputo coniugare musica di qualità, tradizione natalizia e momenti di riflessione, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Il progetto, promosso e coordinato da Liborio D’Urzo, ha registrato il tutto esaurito in ogni serata, con presenze spesso superiori alla capienza disponibile.

La rassegna si è aperta il 13 dicembre nella parrocchia della Madonna delle Grazie con “Natale a Napoli, com’era e com’è”, con protagonisti Antonello Rondi e Francesco Malapena, seguiti con partecipazione anche da chi non è riuscito a trovare posto all’interno della chiesa. Il 16 dicembre, alla parrocchia del Preziosissimo Sangue, spazio a “It’s the most wonderful time of the year” con The Blue Gospel Singer. Il giorno successivo, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, grande emozione per “Racconti e pastorali di Natale” con la voce di Katia Ricciarelli.

Il programma è proseguito il 18 dicembre a Santa Maria di Portosalvo con “Allarme nel presepe” di Gianni Rodari, a cura dell’associazione culturale De Bellis; il 19 dicembre alla parrocchia di Santa Maria La Bruna con “Notti di Natale” di Tony Esposito ed Etnica Ditirambo (nella prima foto); il 20 dicembre a Santa Maria del Principio con “A Maria” di Elisabetta D’Acunzo; infine il 21 dicembre, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, con “Aspettando il Natale” dell’associazione Amici della Lirica.

Dopo una breve pausa, la rassegna riprenderà la sera di Santo Stefano (ore 19.30) alla Santissima Annunziata con “Xmas in the world” dell’associazione Magma Ensamble. Il 29 dicembre (ore 19.30) alla chiesa dello Spirito Santo andrà in scena “Ninna Nanna, la nascita del re” dell’Ensemble Neapolis. Il 30 dicembre doppio appuntamento: alle 19.30 alla Madonna del Carmine “Nascette lu Messia – L’alba del verbo incarnato” dell’associazione Melallucca, con la partecipazione di Giovanni Mauriello, e alle 20.30 nella chiesa del Santissimo Sacramento e San Michele Arcangelo “Al silenzio del mondo – Suoni, canti e parole per il tempo del Natale” dell’associazione Ghenearte, con Antonella Morea e la regia di Gigi Di Luca. Chiusura il 5 gennaio alle ore 19.30 nella basilica di Santa Croce con “Natale in musica” dell’associazione Amici della Musica.

«Il consenso e l’affetto del pubblico – sottolinea Liborio D’Urzo, coordinatore del progetto – ripagano gli sforzi compiuti per costruire un programma capace di incontrare gusti ed esigenze diverse. In più occasioni il calore della gente, che ha gremito le chiese oltre i posti disponibili, ha accompagnato artisti e organizzazione. Siamo certi che anche gli ultimi appuntamenti registreranno lo stesso successo».

