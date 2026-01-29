A cura della Redazione

Quasi 140mila pernottamenti nelle strutture ricettive di Torre del Greco nel corso del 2025. È il dato più che positivo emerso dall’analisi delle presenze elaborata dagli uffici comunali e sottoposta all’attenzione del sindaco Luigi Mennella, che fotografa l’andamento del turismo cittadino nell’ultimo anno.

Il 2025 ha rappresentato un passaggio storico per Torre del Greco: è stato infatti il primo anno completo da “città turistica”, status riconosciuto con una delibera di giunta approvata nel giugno di due anni fa, e anche il primo anno di applicazione dell’imposta di soggiorno. Una scelta che, alla luce dei numeri registrati, ha prodotto risultati significativi per le casse comunali.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 sono stati registrati complessivamente 139.994 pernottamenti, di cui 20.247 esenti dal pagamento dell’imposta. L’introito economico complessivo derivante dalla tassa di soggiorno ammonta a 197.555,50 euro, una cifra vicina ai 200mila euro.

«Dati alla mano – afferma il sindaco Luigi Mennella – possiamo parlare di un numero record di presenze. Se da un lato questo conferma il momento favorevole che sta vivendo l’intera area metropolitana di Napoli, dall’altro dimostra che Torre del Greco è una destinazione strategica per chi visita il territorio, grazie alla sua posizione geografica centrale nel Golfo di Napoli e alle scelte mirate dell’amministrazione comunale».

Una strategia che punta non solo all’accoglienza, ma anche alla vivibilità della città. Il primo cittadino cita come esempio la programmazione degli eventi durante le recenti festività natalizie: «Per la prima volta – sottolinea Mennella – non solo i residenti hanno scelto di restare in città, ma abbiamo registrato anche un afflusso significativo dai comuni limitrofi. Gli spettacoli, le luminarie e le iniziative organizzate hanno reso Torre del Greco viva e attrattiva, a beneficio anche dei turisti presenti nelle strutture ricettive».

Un risultato che rafforza la linea intrapresa dall’amministrazione comunale. «Il dato sulle presenze – conclude il sindaco – ci spinge a proseguire con convinzione su questa strada. Il lavoro non si promette, si crea, valorizzando ciò che abbiamo: un territorio straordinario. Anche per il 2026 sono previsti numerosi appuntamenti culturali e sportivi, con l’obiettivo di rendere Torre del Greco sempre più attrattiva per visitatori vecchi e nuovi».

