A cura della Redazione

Cinque funzionari nel settore tecnico-amministrativo in forza all’ente ma senza gravare sul bilancio comunale. È il risultato ottenuto grazie ad un’apposita delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella che, su proposta dell’assessora alle risorse umane Anna Fiore, ha permesso all’ente di aderire al programma nazionale di coesione “Pn capacità per la coesione 2021-2027 (CapCoe)”, iniziativa finalizzata a potenziare il personale tecnico-amministrativo del Comune dedicato alla gestione dei fondi di coesione.

Tale adesione ha consentito al Comune di Torre del Greco di avere oggi a disposizione personale dipendente, a tempo pieno e indeterminato, a costo zero per le casse dell’ente. La spesa, infatti, graverà proprio sul programma CapCoe fino al 2029 e sul bilancio statale per il periodo successivo. Nello specifico si tratta complessivamente di cinque funzionari, di cui sono stati già assegnati per ricoprire le seguenti figure: specialista in transizione ecologica, specialista in transizione digitale ed architetto.

Lo scorso 3 marzo i tre funzionari, insieme ai dipendenti dell’ufficio risorse umane, accompagnati dalla dirigente Luisa Sorrentino e dall’assessora Anna Fiore, hanno preso parte all’incontro svoltosi a Napoli sul progetto Cap4City di Anci, che supporterà il Comune durante questo percorso. Si è trattato di una giornata di confronto tra i responsabili della progettazione europea e i responsabili del personale e amministratori locali.

”Un’amministrazione – afferma l’assessora Fiore – ha, tra le sue responsabilità, quella di riconoscere le opportunità riservate all’ente locale, utili a rendere più efficace l’azione amministrativa. E siamo soddisfatti di aver saputo sfruttare questa opportunità, riservata ai comuni del Sud, che consente di avere personale qualificato eterofinanziato. Attualmente, abbiamo accolto tre giovani funzionari: il loro compito sarà seguire i progetti finanziati dai fondi della politica di coesione europea. Si tratta di risorse giovani e motivate, il cui contributo sarà sicuramente utile all’ente nel gestire gli investimenti legati ai fondi di coesione”.

“CapCoe – ricorda ancora la componente dell’esecutivo torrese – è un programma nazionale innovativo nel suo genere, che rappresenta una svolta nel paradigma di utilizzo dei fondi europei, e il sostegno fornito da Anci col progetto Cap4City assume un valore centrale per i Comuni, che ricevono in questo modo assistenza pratica e formazione mirata, facilitando il confronto con i responsabili della progettazione europea e lo sviluppo di soluzioni operative. È importante sostenere i Comuni, spesso alle prese con significative carenze di personale e con la mancanza di specifiche competenze tecniche, nello sfruttare appieno le opportunità offerte dai fondi di coesione e nell’individuare nuove prospettive di investimento per il territorio”.

la componente dell’esecutivo torrese – è un programma nazionale innovativo nel suo genere, che rappresenta una svolta nel paradigma di utilizzo dei fondi europei, e il sostegno fornito da Anci col progetto Cap4City assume un valore centrale per i Comuni, che ricevono in questo modo assistenza pratica e formazione mirata, facilitando il confronto con i responsabili della progettazione europea e lo sviluppo di soluzioni operative. È importante sostenere i Comuni, spesso alle prese con significative carenze di personale e con la mancanza di specifiche competenze tecniche, nello sfruttare appieno le opportunità offerte dai fondi di coesione e nell’individuare nuove prospettive di investimento per il territorio.