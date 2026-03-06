A cura della Redazione

Un momento di confronto con gli artisti che intendono candidarsi a presentare i bozzetti per altari e tappetti in vista della prossima festa. È quello voluto dal decano di Torre del Greco, don Rosario Borrelli, e che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha deciso di accogliere.

In vista della festa dei quattro altari, il decano del tredicesimo decanato dell’Arcidiocesi di Napoli ha deciso infatti di offrire “un momento di confronto – si legge in una lettera-invito redatta dall’ufficio Cultura dell’ente – con tutti gli artisti interessati alla realizzazione degli altari e dei tappeti”.

L’incontro, spiegano ancora i promotori, “volto ad offrire delucidazioni sulle tematiche religiosi che ispireranno le opere di quest’anno”, è stato fissato per giovedì 12 marzo alle ore 15 a palazzo Baronale.

Va ricordato che il tema scelto per la festa dei Quattro Altari 2026 è “Eucarestia, sorgente di vita e cantiere di speranza” e che il termine ultimo per la presentazione dei bozzetti (come da apposito avviso) è fissato per le ore 15 del prossimo 7 aprile.