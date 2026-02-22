La bella giornata domenicale a Torre del Greco, dopo un lungo periodo piovoso, ha convito tantissimi genitori in compagnia dei propri bimbi a recarsi nel parco Salvo D’Acquisto, dedicato al giovane eroe napoletano, per una passeggiata e un giro sulle giostrine.

Ma la giornata di svago per tante famiglie si è trasformata in amarezza. I bagni pubblici risultano impraticabili a causa delle gravi condizioni igienico-sanitarie.

“Una vergogna - denuncia un papà che aveva accompagnato il figlioletto al bagno -. C’è sporcizia dappertutto, il pavimento è scivoloso perché coperto da fanghiglia, cartacce e perfino da profilattici. Per finire, le porte sono malfunzionanti e non consentono la dovuta privacy”.

Altrettanto una mamma - allontanandosi dai bagni con la bambina - inveisce affermando: “Stamani, di sicuro non avremmo voluto trovare nei bagni il sapone, la carta igienica, né il gel disinfettante o il dispositivo ad aria per asciugarsi le mani, ma solo un po' di pulizia che purtroppo non c’è. Una vera indecenza. Chiediamo all’amministrazione comunale, al sindaco di attivarsi per un maggiore controllo del parco, in particolare dei servizi pubblici per preservare l’igiene e la salute pubblica, ma soprattutto per evitare lo spreco di acqua, visto che i rubinetti perdono”.

Non si tratta, secondo i frequentatori abituali, di un episodio isolato. L’area verde, un tempo fiore all’occhiello del patrimonio cittadino, presenta criticità ricorrenti anche nella zona del laghetto e nello spazio fitness, nonostante sia quotidianamente frequentata da numerosi bambini e famiglie.