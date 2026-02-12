A cura della Redazione

“Lo sport è di tutti. L’inclusione è una ricchezza. Insieme si cresce, dentro e fuori dal campo”. È questo il messaggio alla base di “Sport senza barriere”, il progetto promosso dall’associazione sportiva Sud Basket e sostenuto dall’amministrazione comunale, che ha approvato una specifica delibera – firmata dal sindaco Luigi Mennella – per favorire gli appuntamenti quindicinali dell’iniziativa.

Nel provvedimento si sottolinea come Sud Basket operi con finalità sportive, educative e sociali, promuovendo lo sport quale strumento di inclusione, aggregazione e crescita psico-fisica, perseguendo obiettivi di inclusione sociale e contrasto alla marginalità anche attraverso attività rivolte a persone con disabilità.

Il progetto prenderà il via sabato 14 febbraio e vedrà la partecipazione di ragazzi e ragazze individuati insieme a tre associazioni attive a Torre del Greco – Dimensione Azzurra, Disabilmente mamme e Oltre l’Arcobaleno – con le quali Sud Basket ha sottoscritto specifici protocolli d’intesa. Le collaborazioni hanno già trovato attuazione con due eventi svolti l’8 novembre e il 23 dicembre, che hanno coinvolto giovani con diverse tipologie di disabilità sotto la supervisione di istruttori ed educatori qualificati.

Gli incontri, dedicati all’inclusione e all’integrazione attraverso lo sport come linguaggio universale, proseguiranno nelle seguenti date: 28 febbraio, 14 e 28 marzo, 11 e 25 aprile, 9 e 23 maggio. Tutti gli appuntamenti si terranno presso la tensostruttura La Salle, dalle ore 10 alle 12.