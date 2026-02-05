A cura della Redazione

Un nuovo punto di riferimento territoriale per sostenere famiglie, persone e comunità verso l’inclusione sociale. È stato presentato a Torre del Greco il progetto “InclusiOn: accendiamo il futuro”, iniziativa finanziata dal programma regionale Campania Welfare – PR Campania FSE+ 2021-2027, che accompagnerà la città per i prossimi tre anni con una serie di interventi sociali, formativi e occupazionali.

La presentazione si è svolta nella mattinata di giovedì 5 febbraio nell’aula consiliare di palazzo Baronale, alla presenza del sindaco Luigi Mennella, dell’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino, del presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, della responsabile del procedimento Martina Improta, oltre ai rappresentanti delle scuole, delle parrocchie, delle associazioni cittadine e dei partner coinvolti nel progetto.

L’iniziativa punta alla realizzazione di uno spazio di prossimità dedicato all’ascolto, all’accompagnamento e alla presa in carico dei cittadini in condizioni di svantaggio sociale, economico o relazionale, con accesso ai servizi attraverso specifici avvisi pubblici. Destinatari saranno famiglie, giovani, adulti e persone che vivono situazioni di vulnerabilità e che risiedono o sono stabilmente presenti sul territorio di Torre del Greco.

Tre le principali azioni previste dal programma. La prima riguarda il sostegno alle famiglie, affidato a La via lattea e alla cooperativa sociale Le ali, con servizi innovativi destinati a nuclei familiari multiproblematici e interventi dedicati alla genitorialità, al benessere dei minori, agli anziani e alle persone con disabilità.

La seconda azione, curata dal Gruppo Lombardo, è dedicata a orientamento e formazione, con percorsi di presa in carico multiprofessionale e attività finalizzate al rafforzamento delle competenze personali e professionali per favorire l’inclusione sociale e lavorativa.

Infine, Amaltealab si occuperà dell’area relativa all’inclusione lavorativa, con l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a persone vulnerabili e a persone con disabilità, con l’obiettivo di promuovere autonomia, inserimento occupazionale e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Il progetto “InclusiOn” si propone così di diventare un presidio stabile sul territorio, capace di mettere in rete istituzioni, terzo settore e cittadini, offrendo strumenti concreti per contrastare le fragilità sociali e costruire nuove opportunità di crescita e integrazione.