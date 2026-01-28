A cura della Redazione

La Direzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud promuove un momento di riflessione e dialogo su uno dei temi più complessi e attuali del nostro tempo.

Venerdì 30 gennaio 2026, a partire dalle ore 9:30, si terrà il convegno dal titolo “Dialoghi sul fine vita: prospettive etiche, giuridiche e umane”, presso la sala convegni De Guevara, in via Marconi – plesso Bottazzi, a Torre del Greco.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un confronto aperto e rispettoso su un argomento che coinvolge in modo profondo il mondo sanitario, giuridico, etico e sociale. Il dibattito sul fine vita, infatti, pone interrogativi centrali sul rapporto tra coscienza individuale, morale e diritto, richiedendo strumenti di ascolto e riflessione condivisa.

Un dialogo tra sanità, Chiesa e mondo accademico

Al convegno prenderanno parte autorevoli esponenti del mondo sanitario, accademico e religioso. Tra gli ospiti annunciati:

Padre Carmine Arice, Padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo

Giuseppe Russo, direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud

Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana

Antonio Falcone, vicario nazionale dell'Associazione Medici Cattolici Italiani (Amci)

, vicario nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani (Amci) Aldo Bova, presidente nazionale del Forum sociosanitario nazionale

È stato inoltre invitato a partecipare il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Russo: “Mettere al centro la dignità della persona”

«Il tema del fine vita interpella profondamente le coscienze e le istituzioni – ha dichiarato Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud –. Come azienda sanitaria sentiamo il dovere di promuovere spazi di confronto seri e qualificati, capaci di mettere al centro la persona, la dignità umana e il valore della cura. Questo convegno vuole essere un’occasione di ascolto reciproco e di dialogo responsabile tra competenze diverse».

L’iniziativa si propone così come un momento di alto profilo culturale e umano, in grado di contribuire in maniera concreta al dibattito pubblico su un tema che tocca profondamente la vita delle persone e delle famiglie.

