A cura della Redazione

Sei prelievi effettuati lungo la costa di Torre del Greco e tutti con esito “eccellente”. Si apre con prospettive decisamente positive il percorso che porterà alla stagione balneare 2026. A certificarlo è una delibera della Regione Campania sulla “Classificazione della qualità delle acque di balneazione per l’anno 2026”, che riporta i risultati delle analisi effettuate dall’Arpac lungo le aree balneabili del territorio regionale.

All’interno del provvedimento approvato dalla giunta guidata dal governatore Roberto Fico, Torre del Greco risulta tra le località premiate. I tratti di mare monitorati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale hanno infatti ottenuto tutti il massimo giudizio, ovvero “eccellente”.

Nel dettaglio, la classificazione riguarda i tratti di costa di Calastro (832 metri), Cimitero (2.191 metri), Torre di Bassano (1.045 metri), via Litoranea nord (1.089 metri), Mortelle (744 metri) e la zona della stazione di Santa Maria La Bruna (2.335 metri). Tutte queste aree sono state valutate con il livello più alto di qualità delle acque.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. “I dati raccolti nella delibera della giunta regionale confermano quanto sosteniamo da tempo – afferma –. Gli interventi di disinquinamento del fiume Sarno e il progressivo collettamento dei reflui verso gli impianti di depurazione hanno permesso alle nostre acque non solo di mantenere una balneazione costante, ma anche di ottenere risultati sempre più positivi nelle analisi sulla qualità”.

Secondo il primo cittadino, questi risultati rappresentano un segnale importante anche per il futuro della città. “Sono aspetti che ci spingono a guardare con ottimismo alla prossima stagione estiva, soprattutto alla luce degli interventi in corso sul lungomare, che consentiranno ai bagnanti di godere non solo di acque sempre più pulite ma anche di infrastrutture adeguate alle esigenze dei frequentatori”.

Intanto proseguono anche gli interventi necessari a completare il sistema di collettamento delle acque reflue prodotte in città verso l’impianto di depurazione di Foce Sarno. In particolare, sono in corso i lavori per la realizzazione della condotta sottomarina che collegherà le aree di competenza di Torre del Greco con le strutture di Torre Annunziata e, da qui, al depuratore.

Una volta conclusi questi interventi, affidati dalla Regione Campania al soggetto attuatore Gori, l’amministrazione comunale promuoverà un’iniziativa pubblica per sancire l’avvio definitivo delle procedure che porteranno i reflui cittadini direttamente all’impianto di depurazione di Foce Sarno. Un ulteriore passo verso un mare sempre più pulito e fruibile.