A cura della Redazione

Prende ufficialmente forma l’edizione 2026 della Festa dei Quattro Altari, in programma dal 12 al 14 giugno prossimi. Per il terzo anno consecutivo la storica manifestazione torna dopo la ripresa delle attività promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Intanto è stato pubblicato il bando per individuare gli artisti chiamati a realizzare le opere da esporre lungo il percorso cittadino. A definire il tema dell’edizione è stato il dodicesimo decanato dell’Arcidiocesi di Napoli: “Eucarestia, sorgente di vita e cantiere di speranza”.

Come spiegano i promotori, il tema sintetizza il ruolo centrale del sacramento nella vita della Chiesa, non solo come momento liturgico ma come forza capace di trasformare l’esistenza e motore per la costruzione di un mondo nuovo. Negli orientamenti pastorali della Chiesa di Napoli, l’Eucarestia viene indicata come “pane spezzato” che abilita la comunità a farsi carico delle ferite della città.

Cinque gli ambiti portanti sui quali potranno svilupparsi le proposte artistiche: Vocazione (scoperta del dono), Missione (dall’altare alla strada), Prossimità (farsi pane per l’altro), Educazione (cantiere di coscienze) e Corresponsabilità (lo stile del “noi”). Spunti che guideranno il concorso di idee finalizzato alla realizzazione di quattro altari pittorici e quattro tappeti artistici.

Il bando, redatto dal dirigente dell’ufficio cultura del Comune, Gaetano Camarda, prevede la presentazione di un bozzetto originale – acquarellato, a tempera o realizzato con altra tecnica a scelta – in scala 1:25 per l’altare e 1:10 per il tappeto artistico, dimostrando la concreta possibilità di realizzazione dell’opera durante la festa.

Possono partecipare operatori economici in possesso delle capacità artistiche e tecniche richieste, dei requisiti indicati nell’avviso pubblico e della capacità giuridica e fiscale di contrarre con la pubblica amministrazione. Il bando completo e gli allegati sono consultabili sull’albo pretorio del sito istituzionale del Comune.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 15 di martedì 7 aprile, tramite pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo di Palazzo La Salle.

La macchina organizzativa è dunque già in moto per uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino, chiamato ancora una volta a coniugare arte, fede e identità territoriale.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook