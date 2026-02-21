Gattino di nome Nino, bloccato sul tetto di uno stabile in zona Leopardi salvato miracolosamente dagli agenti Aniello Cozzolino e Giacomo Marotta della Polizia Locale, al comando del dott. Gennaro Russo e del tenente Gerardo Visciano.

Nino, evidentemente allontanatosi dal gruppo, non riusciva più a rientrare nel suo habitat. L’aiuto, il miagolio è incominciato a farsi sentire con forza al calar della sera. Tant’è che i condomini dello stabile si sono adoperati nel sollecitarlo a scendere attraverso un apposito scivolo, messo per l’occasione per facilitargli il ritorno a terra. Purtroppo, senza alcun risultato. A nulla sono serviti il lancio di wurstel e croccantini per invitarlo a scendere.

L’avvicinarsi del buio e il vento forte, hanno convinto i condomini di chiedere l’intervento dei caschi bianchi. E solo grazie alla loro agilità, bravura e sensibilità dei due agenti, che finalmente si è risusciti a mettere in salvo il bel gattino bianco, chiazzato di nero.

Felici i residenti che hanno rivolto un forte appaluso e offerto loro un caffè caldo, considerata la fredda serata. Ma soprattutto sarà stato lieto e grato Nino, per essere finalmente rientrato nella colonia tra i suoi compagni di strada.