A cura della Redazione

Un confronto sulle ragioni dei sostenitori del SI’ e del NO al quesito referendario che ci porterà alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo. È quello promosso giovedì 19 febbraio al Circolo Nautico, dove a partire dalle 17.30 è in programma il confronto istituzionale dal titolo: “Referendum confermativo sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria-Le ragioni del NO e del SI’”.

Da quanto sottolineano i promotori, l’iniziativa intende offrire un qualificato contributo di riflessione sui profili costituzionali della riforma, attraverso un confronto aperto, pluralista e scientificamente rigoroso, affidato a studiosi del diritto costituzionale e a rappresentanti delle diverse posizioni in campo.

Interverranno Sandro Staiano, presidente emerito dell’associazione italiana costituzionalisti, ed Emiliopaolo Salvia, già professore associato di istituzioni di diritto pubblico. A rappresentare le due distinte posizioni in campo saranno invece per il NO Ernesto Aghina, magistrato ed ex presidente del tribunale di Torre Annunziata, e per il SI’ Giovanni Gurgo, avvocato e presidente del comitato “Uniti per il SI’”. A moderare il giornalista Salvatore Perillo.

Il presidente del Circolo Nautico, Gianluigi Ascione, nell’invitare i cittadini a partecipare, sottolinea come il dibattito rappresenti “un momento di alto valore civile e istituzionale, volto a favorire un confronto consapevole e rispettoso su temi di rilevanza costituzionale”.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook