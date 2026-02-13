A cura della Redazione

Allerta meteo per sabato 14 febbraio. Il sindaco di Torre del Greco ha firmato l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e non, dei parchi, giardini comunali e del locale cimitero dalle ore 6:00 di sabato 14 febbraio 2026 alle ore 06:00 di domenica 15 febbraio 2026, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico.

Invita inoltre la popolazione ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità