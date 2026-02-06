A cura della Redazione

Rimpasto nella giunta comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella. Dopo una lunga trattativa con gli alleati, il primo cittadino ha firmato i decreti che portano a tre nuovi ingressi nell’esecutivo di palazzo Baronale.

Al posto dei dimissionari Francesco Leone e Antonio Ramondo entrano l’avvocato Virginia Palomba, indicata dal capogruppo Pd Vittorio Guarino, e Antonio Crispino, scelto dal Movimento Popolare Torrese guidato da Antonio D’Ambrosio.

Nella redistribuzione delle deleghe, Palomba si occuperà di lavori pubblici, mentre Crispino avrà competenze su cimitero, strisce blu, Suap e politiche del mare. Le deleghe a urbanistica e rifiuti, considerate tra le più delicate, passano invece al vicesindaco Michele Polese.

Completa il rimpasto la staffetta tra Salvatore Piro e Ferdinando Guarino, indicato dal gruppo Azione: al nuovo assessore andranno le deleghe ad anagrafe e polizia municipale.