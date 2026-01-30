A cura della Redazione

Sono 322 i verbali di trasgressione elevati dalla Polizia Municipale nell’arco di appena 18 giorni nell’ambito dei controlli contro gli sversamenti illegali di rifiuti, disposti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Un’attività intensificata per contrastare il fenomeno del conferimento irregolare della spazzatura, in violazione dell’ordinanza comunale firmata nel 2023.

Il periodo preso in esame va dal 9 al 27 gennaio, con un dato particolarmente significativo: 160 verbali sono stati elevati solo tra il 19 e il 27 gennaio, segno di una recrudescenza delle infrazioni nonostante le precedenti campagne informative.

I controlli, coordinati dal dirigente della Polizia Municipale Gennaro Russo, sono stati affidati a due pattuglie di agenti in borghese per ciascun turno, con verifiche mirate sia al corretto conferimento e alla differenziazione dei rifiuti, sia al rispetto dei giorni e delle frazioni previste dal calendario. Tra le violazioni più frequenti, anche l’utilizzo di sacchi neri, espressamente vietato. I controlli vengono ulteriormente rafforzati il sabato, giornata in cui non è consentito alcun conferimento di rifiuti.

«Si tratta di una fase successiva a quella informativa – ha spiegato il sindaco Luigi Mennella –. Nonostante gli sforzi per sensibilizzare la cittadinanza, le trasgressioni sono proseguite, rendendo necessaria un’azione repressiva per garantire un servizio efficiente e decoroso».

Dall’analisi dei verbali emerge come il fenomeno dei depositi illeciti sia diffuso su gran parte del territorio comunale: quasi 90 sanzioni sono state elevate lungo via Circumvallazione, circa 20 sulla Litoranea e 40 sulla Nazionale.

«Dispiace dover ricorrere alle sanzioni – ha concluso Mennella – ma non è più possibile tollerare comportamenti scorretti da parte di una minoranza. È giusto criticare il servizio quando non funziona, ma è altrettanto doveroso chiedere ai cittadini collaborazione e rispetto delle regole».

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook