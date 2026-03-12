A cura della Redazione

Rottamazione delle cartelle: il Comune accelera verso la definizione del regolamento e l’avvio della specifica piattaforma a disposizione degli utenti.

È quanto emerge dalle ultime novità di una vicenda che l’amministrazione comunale sta seguendo già dalla fine dello scorso anno.

A dicembre, infatti, il sindaco Luigi Mennella e l’assessore al bilancio e ai tributi Anna Fiore, avevano trasmesso una nota di indirizzo, a firma congiunta, al dirigente del settore servizi finanziari, Giacomo Cacchione, nella quale si rappresentava l’opportunità per Torre del Greco di aderire a tale agevolazione, chiedendo agli uffici di valutare se fosse stata confermata la misura in legge di bilancio 2026, la sostenibilità per il bilancio dell’ente, con la fattibilità per il Comune, nel rispetto di un equilibrio tra incentivo alla regolarizzazione e tutela delle entrate dell’ente.

Gli uffici, fatti i necessari approfondimenti, insieme al dirigente e all’assessore Fiore, hanno lavorato in questi mesi alle ipotesi da mettere in campo e alla stesura dell’apposito regolamento, che ha coinvolto la concessionaria per la riscossione dei tributi dell’ente, in quanto il servizio è esternalizzato e quindi è necessario il loro apporto.

Il regolamento è alle battute finali, prima di arrivare all’attenzione del consiglio comunale. Secondo le ipotesi di lavoro, provenienti dal dirigente dei servizi finanziari, questo potrebbe avvenire entro il prossimo mese di aprile. Il passo successivo sarà partire operativamente con l’avvio della piattaforma che verrà utilizzata dai cittadini interessati una volta pubblicati gli avvisi di adesione. Dalla pubblicazione dell’avviso i cittadini avranno almeno sessanta giorni per presentare istanza. Il tutto verrà pubblicizzato attraverso i canali istituzionali dell’ente.

“Con il sindaco – afferma l’assessore Anna Fiore – stiamo seguendo dallo scorso anno l’ipotesi di definizione agevolata per i tributi locali. E nel mese di dicembre abbiamo dato indirizzo al dirigente dei finanziari di valutare la sostenibilità e fattibilità per l’ente. È una misura che per la prima volta viene adottata, che ha effetti sul bilancio dell’ente: pertanto, occorre ponderare bene le ipotesi da mettere in campo a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Allo stesso tempo, però questa amministrazione è vicina ai cittadini che, per difficoltà economiche passate, oggi si trovano ad avere debiti tributari”.

“Chi è in difficoltà – prosegue Fiore – non deve essere lasciato solo: da questa convinzione, bisogna dunque mettere i contribuenti nelle condizioni di poter regolarizzare la loro posizione, pagando quanto avrebbero dovuto pagare a suo tempo senza interessi e sanzioni. Gli uffici stanno lavorando e confrontandosi con la concessionaria che si occupa della riscossione dei tributi dell’Ente, per la stesura del regolamento, che contiamo di portare in consiglio comunale quanto prima. Successivamente quando verrà pubblicato l’avviso di adesione, i cittadini avranno non meno di sessanta giorni per presentare domanda”.