A cura della Redazione

Torre del Greco si prepara a diventare il centro internazionale del confronto sulle materie organiche preziose di origine marina. Il 21 maggio 2026 la città ospiterà infatti il primo “Precious Sea Summit”, il nuovo appuntamento promosso da Assocoral e Italian Exhibition Group (IEG), con la collaborazione del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare i territori, mettere in rete le eccellenze produttive italiane e promuovere nel mondo il saper fare artigianale legato al corallo, ai cammei, alle perle, alle madreperle e alle conchiglie preziose.

Il summit punta a diventare un appuntamento annuale capace di riunire aziende, designer, artigiani, centri di ricerca, associazioni di categoria e istituzioni per affrontare le nuove sfide del settore: dalla tracciabilità dei materiali alla tutela delle risorse marine, fino alla salvaguardia dei mestieri tradizionali.

“È motivo di grande orgoglio ospitare un momento di confronto di alto livello su temi fondamentali come la sostenibilità dei materiali organici impiegati nel mondo della gioielleria – ha dichiarato Vincenzo Aucella, presidente di Assocoral –. La collaborazione con Italian Exhibition Group consente di costruire sin dalla prima edizione una visione chiara del futuro del summit, mettendo al centro il patrimonio identitario straordinario di Torre del Greco”.

Un evento che guarda anche al futuro delle nuove generazioni e alla trasmissione delle competenze artigianali. Nel programma sono infatti previste visite al Liceo Artistico “Francesco Degni”, ai laboratori cittadini e al Museo del Corallo, simboli di una tradizione che continua a rappresentare un’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo.

Il summit si svolgerà nella sede di Palazzo Vallelonga della Banca di Credito Popolare, dove si terrà la tavola rotonda moderata dal direttore di Preziosa Magazine, Giovanni Micera. L’iniziativa gode già del patrocinio di importanti realtà nazionali del settore, tra cui Agenzia ICE, Confindustria Federorafi e Confcommercio Federpreziosi.

A sottolineare il valore strategico dell’evento è anche Matteo Farsura, Global Exhibition Manager della divisione Jewellery & Fashion di IEG: “Essere vicini ai distretti produttivi significa comprenderne le specificità, sostenerne l’evoluzione e amplificarne la voce sui mercati internazionali. Precious Sea Summit rappresenta una nuova tappa della nostra agenda dedicata alle eccellenze italiane”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Luigi Mennella: “Le nostre imprese e i nostri professionisti sapranno ancora una volta mostrare al mondo la qualità del lavoro torrese e l’eccellenza dei percorsi formativi dedicati ai giovani. La scelta di Torre del Greco come sede del summit conferma il valore internazionale del nostro distretto artigianale”.