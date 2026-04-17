A cura della Redazione

In merito alla notizia circa l’avvio di una petizione contro l’ipotesi di senso unico in via Litoranea, il sindaco di Torre del Greco ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Apprendo con vivo stupore e anche con un pizzico di dispiacere, la notizia secondo la quale alcuni cittadini avrebbero avviato una raccolta di firme contro l’ipotesi di adottare il senso unico nella zona del lungomare, oggi interessata da importanti e imponenti lavori di riqualificazione.

Ammetto che l’eventualità, del tutto priva di qualsivoglia carattere di ufficialità, è stata da me lanciata, tra le varie ipotesi, nel corso di un incontro avvenuto a palazzo Baronale con gli operatori commerciali della zona, interessati in particolare ad avere conferme sulla sospensione delle attività di cantiere nei mesi estivi.

Ma attenzione, come specificato nella circostanza e come del resto è costume di questa amministrazione, ogni eventuale decisione in merito - che sarà comunque valutata al termine dei lavori in questione - sarà presa di concerto con tutti gli stakeholder, a partire dai residenti.

Pensare di promuovere una petizione contro una frase estrapolata nel corso di una discussione molto più ampia e articolata, è francamente una delle azioni più sconcertanti che quest’amministrazione ha dovuto registrare da tre anni a questa parte, specie se si tiene conto che è stata immediatamente fomentata (per non dire orchestrata) da una specifica parte politica”.