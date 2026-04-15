A cura della Redazione

Al via il progetto “Merito, Mente, Azione” a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’iniziativa nasce dalla volontà di premiare l’impegno scolastico degli studenti torresi, offrendo loro l’accesso gratuito alla disciplina delle Arti Marziali Miste.

Ispirandosi al modello d’eccellenza statunitense “Combat U”, il progetto intende scardinare il pregiudizio che vede sport e studio come mondi separati, promuovendo una visione in cui la disciplina atletica e il successo accademico si alimentano a vicenda. Un progetto a costo zero per la collettività che si inserisce pienamente nelle aree di interesse del Forum, in particolare nel sostegno a politiche di formazione e di educazione che favoriscano la partecipazione dei ragazzi e nella lotta attiva contro la violenza, la delinquenza e ogni forma di discriminazione. Attraverso l’erogazione di circa venti borse di studio annuali, rivolte agli studenti delle classi terze delle medie e quinte delle superiori, il progetto intende premiare il merito scolastico garantendo l’accesso gratuito a una formazione sportiva di alto livello. Questo approccio non solo incentiva l’impegno sui banchi di scuola, ma funge da potente strumento di mobilità sociale e inclusione.

In linea con la facoltà dell’ente di rappresentanza giovanile torrese di rintracciare risorse esterne, l’intero onere economico relativo a corsi, attrezzature e coperture assicurative sarà sostenuto privatamente dalla palestra Second Round Training Center. «Sono davvero fiero di annunciare questa collaborazione - spiega il coach Vittorio Marotta -. Ci stavamo lavorando da tempo e finalmente diventa realtà. Nascerà una classe per tutti gli studenti degli istituti superiori che rispettano determinate caratteristiche, volte all'inclusione, in modo da dare loro la possibilità di allenarsi in maniera del tutto gratuita in uno sport che un domani potrebbe essere il loro lavoro».

Il Forum dei Giovani agirà come ente coordinatore e promotore - dichiarano i coordinatori del progetto Giuseppe Palomba e Cristiano Borriello -, curando il dialogo con i dirigenti scolastici e la selezione dei candidati, garantendo così un raccordo sinergico tra le istituzioni locali, il mondo della scuola e le realtà sportive del territorio. Vogliamo dimostrare che il merito conta e che le istituzioni sono vicine ai giovani che si impegnano. Un istituto superiore della nostra città ha già confermato l’adesione, e siamo pronti ad accogliere altre scuole del territorio per ampliare questa rete di opportunità».

«Con questo progetto non stiamo solo offrendo borse di studio: stiamo lanciando una sfida al sistema. Abbiamo abbattuto il muro tra banchi di scuola e palestra per dimostrare che a Torre del Greco il talento non deve restare una potenzialità», sottolinea l’ufficio di presidenza del Forum guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.