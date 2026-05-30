Torre del Greco, degrado e pericoli davanti alla chiesa di Sant'Antonio: l'appello dei residenti

Aumentano il degrado e il pericolo davanti alla storica chiesa dedicata a Sant’Antonio di Padova, in via Nazionale a Torre del Greco. L’incrocio, uno dei più importanti della città, versa da tempo in condizioni critiche sotto molteplici aspetti. All’assenza di segnaletica orizzontale e verticale - sia per il lungo attraversamento all’inizio di via San Gennariello, sia all’altezza di via Sant’Antonio - si aggiungono la mancanza di decoro urbano e seri problemi di sicurezza.

La situazione è ben riassunta dalla forte preoccupazione espressa da una residente della zona: “È inaccettabile constatare il perdurante degrado che affligge lo spazio antistante la nostra parrocchia. Al traffico caotico e allo scenario di abbandono - evidenzia la donna - si uniscono quotidianamente gravi pericoli per l’incolumità di pedoni e automobilisti. Di frequente davanti alla nostra chiesa assistiamo a scene di forte marginalità: una persona chiede l’elemosina stazionando a piedi nudi in mezzo alla strada. Tale comportamento, oltre a causare notevoli disagi alla circolazione, espone l’individuo a un pericolo costante. Tutto ciò avviene nell’indifferenza generale, nonostante i ripetuti sforzi della nostra comunità di offrire supporto e assistenza per porre fine a queste tristi manifestazioni di disagio sociale. Chiediamo – conclude la donna - interventi urgenti per la riqualificazione e per la tutela della sicurezza pubblica”.

La situazione è ulteriormente aggravata da evidenti carenze nella cura degli spazi pubblici. Emblematico è il caso delle fioriere antistanti il sagrato, ormai ridotte a ricettacolo di immondizia, in cui spiccano soltanto sterpaglie e arbusti spinosi. La pavimentazione stradale circostante la rotatoria versa in evidente stato di dissesto, caratterizzata da numerosi tombini e chiusini traballanti o sprofondati rispetto al piano viabile. I marciapiedi in prossimità della chiesa versano in condizioni di grave degrado. Ricoperti da deiezioni canine e rifiuti, presentano enormi buche, aiuole prive di alberi, mattonelle basculanti e rappezzi di asfalto che creano uno scenario indegno e pericoloso per i pedoni, soprattutto per i diversamente abili.

Una situazione che richiede attenzione e che dovrebbe essere tra le priorità dell’amministrazione comunale, soprattutto in vista della ricorrenza del prossimo 13 giugno dedicata a Sant’Antonio. Un evento religioso denso di fede e tradizione, tra i più sentiti dal popoloso quartiere, che di sicuro vedrà, nonostante tutto, l’immancabile presenza degli amministratori in prima fila, incuranti del diffuso degrado cronicizzato.