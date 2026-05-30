Torre del Greco, degrado e pericoli davanti alla chiesa di Sant'Antonio: l'appello dei residenti

Aumentano il degrado e il pericolo davanti alla storica chiesa dedicata a Sant’Antonio di Padova, in via Nazionale a Torre del Greco. L’incrocio, uno dei più importanti della città, versa da tempo in condizioni critiche sotto molteplici aspetti. All’assenza di segnaletica orizzontale e verticale - sia per il lungo attraversamento all’inizio di via San Gennariello, sia all’altezza di via Sant’Antonio - si aggiungono la mancanza di decoro urbano e seri problemi di sicurezza.
La situazione è ben riassunta dalla forte preoccupazione espressa da una residente della zona: “È inaccettabile constatare il perdurante degrado che affligge lo spazio antistante la nostra parrocchia. Al traffico caotico e allo scenario di abbandono - evidenzia la donna - si uniscono quotidianamente gravi pericoli per l’incolumità di pedoni e automobilisti. Di frequente davanti alla nostra chiesa assistiamo a scene di forte marginalità: una persona chiede l’elemosina stazionando a piedi nudi in mezzo alla strada. Tale comportamento, oltre a causare notevoli disagi alla circolazione, espone l’individuo a un pericolo costante. Tutto ciò avviene nell’indifferenza generale, nonostante i ripetuti sforzi della nostra comunità di offrire supporto e assistenza per porre fine a queste tristi manifestazioni di disagio sociale. Chiediamo – conclude la donna - interventi urgenti per la riqualificazione e per la tutela della sicurezza pubblica”.
La situazione è ulteriormente aggravata da evidenti carenze nella cura degli spazi pubblici. Emblematico è il caso delle fioriere antistanti il sagrato, ormai ridotte a ricettacolo di immondizia, in cui spiccano soltanto sterpaglie e arbusti spinosi. La pavimentazione stradale circostante la rotatoria versa in evidente stato di dissesto, caratterizzata da numerosi tombini e chiusini traballanti o sprofondati rispetto al piano viabile. I marciapiedi in prossimità della chiesa versano in condizioni di grave degrado. Ricoperti da deiezioni canine e rifiuti, presentano enormi buche, aiuole prive di alberi, mattonelle basculanti e rappezzi di asfalto che creano uno scenario indegno e pericoloso per i pedoni, soprattutto per i diversamente abili.
Una situazione che richiede attenzione e che dovrebbe essere tra le priorità dell’amministrazione comunale, soprattutto in vista della ricorrenza del prossimo 13 giugno dedicata a Sant’Antonio. Un evento religioso denso di fede e tradizione, tra i più sentiti dal popoloso quartiere, che di sicuro vedrà, nonostante tutto, l’immancabile presenza degli amministratori in prima fila, incuranti del diffuso degrado cronicizzato.
(Nelle foto, un lungo attraversamento senza strisce bianche e una fioriera rinsecchita)