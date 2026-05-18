Si terrà il prossimo 21 maggio alle ore 19, presso la palestra Lambiase (ex Gil), la conferenza di presentazione del progetto sportivo della Turris Calcio promossa dall’imprenditore Giuseppe Langella.
La richiesta ufficiale per l’utilizzo degli spazi interni della struttura è stata presentata nel pomeriggio di oggi al sindaco Luigi Mennella, che ha immediatamente dato mandato agli uffici comunali di procedere con la concessione dei locali necessari allo svolgimento dell’iniziativa.
L’incontro rappresenterà l’occasione per illustrare alla città il progetto sportivo legato al futuro della Turris, in una fase particolarmente delicata per il calcio corallino e per le prospettive della società.
Lo stesso sindaco Mennella ha inoltre annunciato la propria disponibilità a partecipare all’evento.
“Parteciperò ai lavori della conferenza in qualità di primo tifoso”, ha dichiarato il primo
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