A cura della Redazione

Si chiama Blanco ed è ufficialmente il primo cane di quartiere di Torre del Greco. Dopo il completamento dell’iter previsto dal regolamento comunale, il sindaco Luigi Mennella ha firmato l’ordinanza che ne ha disposto la re-immissione sul territorio.

Nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, il cane è tornato nella zona di via Montedoro, dove era solito vivere e girovagare prima dell’intervento veterinario. Blanco, rispetto ai giorni precedenti, è stato microchippato e sterilizzato, come previsto dalla normativa che disciplina il progetto del “cane di quartiere”.

Ad accoglierlo c’erano alcuni residenti, i volontari dell’associazione “Angeli randagi del Vesuvio” e l’assessore al Benessere animale Laura Vitiello, che ha seguito da vicino l’iniziativa.

«È stata una splendida emozione vedere Blanco che, appena uscito dall’ambulanza veterinaria, è tornato a riassaporare la libertà alla quale è sempre stato abituato», ha dichiarato l’assessore.

L’ordinanza che stabilisce i criteri per trasformare un cane randagio in “cane di quartiere” era stata firmata dal sindaco alla fine di agosto dello scorso anno. Un provvedimento nato con l’obiettivo di contrastare il randagismo e favorire una convivenza civile tra cittadini e animali.

«Si tratta di un grande segnale di civiltà – spiega Laura Vitiello – che prevede la re-immissione sul territorio di cani microchippati, sterilizzati e ritenuti idonei a vivere in libertà perché non pericolosi né per le persone né per altri animali».

L’assessore sottolinea anche il valore sociale ed economico del progetto: «L’iniziativa punta alla riduzione del randagismo e all’abbattimento dei costi di mantenimento nei canili, garantendo al tempo stesso il benessere animale».

Infine i ringraziamenti rivolti a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’operazione: «Ringrazio il sindaco Luigi Mennella per aver firmato prontamente l’ordinanza, gli uffici comunali competenti, l’Asl e l’associazione “Angeli randagi del Vesuvio” per il supporto fornito in questa importante iniziativa».