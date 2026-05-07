È inaccettabile lo stato di abbandono in cui versa da tempo l’area pubblica antistante il Liceo scientifico statale “Alfred Nobel” di Torre del Greco. La zona, che dovrebbe fungere da biglietto da visita per una sede scolastica di prestigio, si presenta invece in una condizione di profondo degrado.

Tutte le fioriere posizionate ai lati dell’ingresso, prive di fiori, sono ridotte a contenitori di rifiuti, mentre le panchine, ormai inutilizzabili, mostrano i segni di una pericolosa incuria: il legno è marcio e in gran parte crollato, rappresentando un rischio per l’incolumità dei cittadini, in particolare dei ragazzi. Il quadro del mancato decoro urbano è completato dalla pensilina della fermata dell’autobus, vandalizzata da graffiti, e dall’insegna della scuola, quasi totalmente nascosta da una folta vegetazione mai potata.

«Ma è mai possibile - si chiede uno studente - che nessun amministratore politico, peraltro con sede a pochi passi dal liceo, non vede tale degrado in cui versa lo spazio all’ingresso della scuola? La nostra istituzione - continua con rammarico - è un importante patrimonio del territorio che merita interventi adeguati e immediati. La sicurezza e il decoro dovrebbero essere priorità assolute, eppure la nostra eccellenza didattica viene lasciata nell’incuria». Un’altra studentessa ci dice: «Dispiace vedere una tale condizione. Siamo indignati nei confronti dell’amministrazione comunale, che non presta attenzione a una scuola di altissimo e riconosciuto valore nazionale e internazionale come quella del “Nobel” di Torre del Greco. Visto l’alto profilo del nostro istituto, chiediamo un comportamento consono alla finalità formativa del luogo di studio».

È un appello accorato che siamo ben lieti di rivolgere agli assessori competenti, segnatamente quelli all’Istruzione e al Decoro urbano. La popolosa comunità scolastica merita tale attenzione. Al riguardo, è opportuno ricordare che il Liceo Scientifico di via De Gasperi è stato premiato nel 2026 nell’ambito del Premio dedicato ad Annalisa Durante e ha vinto l’XI Certamen nazionale di Matematica “Renato Caccioppoli”. Inoltre, secondo i dati della Fondazione Agnelli (Eduscopio), è riconosciuto come uno dei migliori licei scientifici della provincia di Napoli.

La scuola, con un ottimo corpo docente alla guida della Dirigente scolastica avv. Annunziata Langella, è un rilevante punto di riferimento per l’istruzione scientifica e linguistica sul territorio vesuviano.