A cura della Redazione

Sversamenti illeciti, rischio incendi e strategie di prevenzione saranno al centro dell’incontro pubblico in programma venerdì 15 maggio alle ore 18 nell’aula consiliare del Palazzo Baronale di Torre del Greco, in largo Plebiscito.

L’iniziativa, dal titolo “Vesuvio: sversamenti illeciti e rischio incendi – prevenzione e lotta attiva”, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esperti ambientali e guide del Parco Nazionale del Vesuvio per affrontare una delle emergenze più delicate del territorio vesuviano.

Ad aprire l’evento saranno i saluti del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. A moderare il confronto sarà il consigliere comunale Mirko Gallo.

Tra gli ospiti e relatori figurano il vicepresidente della Camera dei Deputati ed ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il deputato Alessandro Caramiello e la deputata Carmela Auriemma.

Interverranno inoltre il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, l’assessora comunale Laura Vitiello, la naturalista e guida ufficiale del Parco Giulia Pugliese e la guida ufficiale Umberto Saetta.

L’appuntamento punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di rafforzare le attività di controllo, tutela ambientale e prevenzione degli incendi in un’area di straordinario valore naturalistico ma spesso esposta a fenomeni di degrado e illegalità ambientale.