A cura della Redazione

“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola”. È questa la frase, pronunciata dal giudice Giovanni Falcone e che rappresenta un vero e proprio inno al coraggio e alla dignità nella lotta contro le mafie, scelta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella per essere apposta sulla targa che affiancherà l’albero intitolato al magistrato palerminato piantumato questa mattina, martedì 12 maggio, nell’area all’aperto posta nelle vicinanze dell’auditorium dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

E’ qui che si è svolta la cerimonia al termine della quale è stata messa a dimora la pianta, nata dalle foglie dell’albero principale dedicato al giudice ucciso insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della sua scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, posto nella vicinanze della casa che fu del giudice siciliano.

Nello specifico, “Un albero per il futuro” - il titolo del progetto - prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane e in altri spazi istituzionali di circa 500mila piantine. Nelle intenzioni dei promotori, questi alberi contribuiranno a formare il “grande bosco diffuso” composto dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti, bosco visibile su un’apposita piattaforma web sulla quale sarà possibile monitorarne la crescita.

Alla piantumazione hanno partecipato, insieme al sindaco, la presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Loredana Raia; gli assessori alla pubblica istruzione e alla transizione ecologica, Maria Teresa Sorrentino e Laura Vitiello; il comandante della stazione carabinieri di Torre del Greco, Adolfo Montagnaro; il comandante del nucleo parco del Vesuvio di Torre del Greco, Aniello Starace; il comandante del nucleo biodiversità di Trecase, Alessandro Longobardi; il vicecomandante della Capitaneria di porto di Torre del Greco, Gabriele Cimoli; i rappresentanti del commissariato di Polizia e della Polizia municipale.

Ma i veri protagonisti della giornata sono stati gli alunni di alcune classi delle elementari di tutti i comprensivi cittadini, che hanno impreziosito la mattinata prima mostrando gli elaborati prodotti a scuola e relativi ai temi della legalità e di "Un albero per il futuro", quindi mettendo letteralmente le mani nel terreno per ricoprire la pianta sistemata all’esterno dell’auditorium.

“Continuo a ripetere che i nostri alunni – ha detto Luigi Mennella – grazie al lavoro quotidiano fatto da dirigenti scolastici e docenti, sono una delle nostre più belle eccellenze. Per garantire loro un futuro quanto più sereno possibile, siamo al lavoro nel tentativo di migliorare la città. Un grazie va anche alle forze dell’ordine, che giornaliermente operano per garantire ai cittadini sicurezza e diritti talvolta messi a rischio da condotte illeciti. Ai cittadini chiediamo di seguire questi esempi, partendo dalle piccole cose, ovvero rispettando il bene comune”.