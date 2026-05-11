A cura della Redazione

È stato posto in quarantena obbligatoria un marittimo di 24 anni residente a Torre del Greco, tra i quattro passeggeri del volo KLM sul quale, per alcuni minuti, aveva viaggiato una donna sudafricana successivamente deceduta a causa dell’Hantavirus.

Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un’ordinanza con cui viene stabilito per il giovane un periodo di isolamento domiciliare della durata di 45 giorni.

Il nominativo del 24enne era stato segnalato nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie dei Paesi Bassi alle regioni italiane competenti, nell’ambito delle procedure di sorveglianza sanitaria attivate secondo il principio di massima cautela.

In una nota, l’ASL Napoli 3 Sud ha chiarito che al giovane “è stato prescritto un obbligo fiduciario di isolamento in casa” e che il personale medico del Dipartimento di prevenzione sta monitorando costantemente l’eventuale comparsa di sintomi riconducibili all’infezione.

L’azienda sanitaria ha inoltre precisato che, allo stato attuale, il 24enne non presenta alcun sintomo collegabile all’Hantavirus.