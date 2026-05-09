A cura della Redazione

Si terrà giovedì 14 maggio, presso la sala congressi dell’hotel Poseidon di via Monsignor Michele Sasso a Torre del Greco, il workshop scientifico dal titolo “La gestione del paziente uremico e del paziente trapiantato renale – 27esima edizione”, appuntamento dedicato all’approfondimento delle più recenti strategie terapeutiche e diagnostiche nell’ambito della malattia renale cronica e della prevenzione cardiovascolare.

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto multidisciplinare tra specialisti nefrologi, cardiologi, diabetologi e professionisti dell’area internistica, con particolare attenzione alle nuove opportunità di trattamento della dislipidemia, del diabete e dell’obesità nel paziente nefropatico e trapiantato renale.

Responsabili scientifici del workshop sono il professor Domenico Russo e il dottor Espedito D’Amaro, da anni impegnati nella promozione di percorsi di formazione specialistica dedicati alla nefrologia clinica.

Il workshop è stato accreditato presso il Ministero della Salute nell’ambito del programma Ecm e consentirà ai partecipanti di acquisire crediti formativi professionali.

L’organizzazione scientifica della giornata prevede una sessione mattutina dedicata al tema “La dislipidemia oggi. Il punto di vista di nefrologo, cardiologo e diabetologo”, durante la quale saranno affrontati i principali aspetti legati alla gestione del rischio cardiovascolare nel paziente con malattia renale cronica attraverso un approccio multidisciplinare e integrato.

Nel pomeriggio, invece, i lavori si concentreranno su “La dislipidemia nel paziente trapiantato renale”, con approfondimenti sulle evoluzioni terapeutiche e sulle problematiche cliniche specifiche della popolazione trapiantata.

Il congresso vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti da strutture ospedaliere e universitarie della Campania e di altre regioni italiane, confermando il valore scientifico dell’iniziativa e il suo ruolo di riferimento nel panorama formativo nazionale dedicato alla nefrologia.