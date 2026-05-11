A cura della Redazione

Un albero come simbolo di memoria, legalità e speranza per le nuove generazioni. È questo il senso dell’iniziativa “Un albero per il futuro”, promossa dal Comune di Torre del Greco e in programma martedì 12 maggio 2026, dalle ore 9.30 alle 11.30, presso la sala conferenze dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

L’evento sarà dedicato alla messa a dimora di un albero intitolato al giudice Giovanni Falcone, magistrato assassinato dalla mafia e diventato simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

La manifestazione coinvolgerà tutti gli istituti comprensivi del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini sui temi della legalità, della tutela ambientale e dell’impegno civile.

All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Luigi Mennella, la presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Loredana Raia, l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino e l’assessore alla Transizione Ecologica Laura Vitiello.

Prevista anche la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dei nuclei specializzati impegnati nella tutela del territorio e dell’ambiente: il luogotenente Adolfo Montagnaro, comandante della stazione dei Carabinieri di Torre del Greco, il maresciallo capo Aniello Starace, comandante del Nucleo Parco di Torre del Greco, e il maresciallo capo Alessandro Longobardi, comandante del Nucleo Biodiversità di Trecase.

A moderare l’incontro sarà Aniello Sammarco.

L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo che punta a rafforzare nei giovani il valore della memoria e della responsabilità civica, unendo il ricordo di Giovanni Falcone alla tutela dell’ambiente attraverso un gesto concreto e simbolico come la piantumazione di un albero.