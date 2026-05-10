A cura della Redazione

Interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone più svantaggiate, vulnerabili o a rischio discriminazione attraverso percorsi formativi retribuiti per l’acquisizione di competenze chiave. Entra nel vivo con un nuovo avviso pubblico il progetto “InclusiOn: accendiamo il futuro”, promosso dal Comune di Torre del Greco guidato dal sindaco Luigi Mennella.

L’iniziativa, portata avanti dall’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino insieme agli uffici comunali competenti, viene realizzata in sinergia con le cooperative sociali La Via Lattea e Le Ali, il Gruppo Lombardo e Amaltealab, soggetti attuatori degli interventi previsti dal programma.

Il progetto rientra in un più ampio piano triennale di iniziative finalizzate al contrasto della povertà, al sostegno al reddito e alle responsabilità familiari.

Quella avviata con l’ultimo bando pubblico – disponibile sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco – rappresenta una delle azioni più significative dell’intero programma, perché punta non solo a offrire percorsi di formazione gratuita, ma anche a garantire un rimborso orario ai corsisti ammessi.

I percorsi formativi previsti

Come spiegato nell’avviso predisposto dall’ufficio politiche sociali, il percorso partirà con una fase di orientamento composta da colloqui individuali della durata di due ore, ai quali prenderanno parte cento persone.

Successivamente, 86 candidati accederanno alla fase di valutazione e orientamento finalizzata all’individuazione del percorso formativo più adatto. Alla fine saranno 70 gli ammessi ai corsi veri e propri, suddivisi in sette percorsi formativi: assistenza all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità (500 ore); operatore amministrativo contabile (300 ore); operatore di attività fisica adattata (300 ore); operatore delle attività di vigilanza e sicurezza (300 ore); competenze digitali di base, articolato in tre corsi distinti da 40 ore ciascuno. Ogni corso sarà riservato a dieci partecipanti.

Chi può partecipare

Per presentare domanda sarà necessario possedere almeno uno dei requisiti previsti dal bando. Potranno partecipare, tra gli altri: beneficiari dell’assegno di inclusione; disoccupati da almeno sei mesi; giovani tra i 15 e i 24 anni; persone prive di diploma di scuola superiore o professionale; over 50; adulti che vivono soli o in nuclei familiari particolari; lavoratori impiegati in settori con forte disparità di genere; appartenenti a minoranze etniche dell’Unione Europea che necessitano di migliorare le competenze linguistiche.

Per alcuni corsi sono inoltre previsti requisiti specifici indicati nel dettaglio nell’avviso pubblico.

Come presentare domanda

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune di Torre del Greco e inviate tramite Pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it entro le ore 12 dell’8 giugno 2026.

Secondo quanto comunicato dall’ente, le attività dovrebbero partire nel mese di luglio 2026 e avranno una durata variabile da un minimo di cinque fino a un massimo di dodici mesi.