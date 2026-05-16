Ancora gravi disagi davanti alla storica Villa Macrina di Torre del Greco. Questa mattina la situazione è degenerata: dai tombini sono fuoriusciti liquami, che di fatto hanno paralizzato la viabilità.

Via Nazionale era percorribile ad una sola carreggiata. “Non sappiamo più a chi santo votarci – affermano i residenti della zona –, ormai è di continuo che la rete fognaria si intasa o i tombini cedono”.

Una situazione di degrado che si somma alle polemiche già in corso per le condizioni in cui versa lo splendido edificio storico, perla del Miglio d’Oro (foto sotto), da tempo purtroppo in cattive condizioni. Intanto, sul posto ci sono i tecnici della Gori per gli interventi del caso.