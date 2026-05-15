Topi nell’area esterna alla sede del prestigioso Liceo Scientifico “Alfred Nobel” di Torre del Greco. Stamani gli studenti hanno manifestato una pacifica ma determinata protesta, disertando le lezioni.

Gli allievi denunciano un inaccettabile degrado urbano e l'incuria in cui da tempo versa l'area antistante (fioriere ripiene di immondizia, panchine fatiscenti e pericolose), chiedendo interventi urgenti di derattizzazione e bonifica a Comune, Città Metropolitana e Asl.

La protesta è esplosa dopo l'avvistamento di un grosso ratto, alimentando la preoccupazione (definita in alcuni ambiti “psicosi Hantavirus”) per la sicurezza sanitaria. Sulla vicenda, gli studenti restano vigili, chiedendo risposte concrete e immediate per la messa in sicurezza dell'intero plesso scolastico. Al riguardo, risulta che già stamani è stata effettuata un’accurata derattizzazione.