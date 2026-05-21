A cura della Redazione

Il Comune di Torre del Greco punta a sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata attraverso il progetto “C’è tempo: servizi di supporto per la conciliazione lavoro-famiglia”, promosso nell’ambito delle misure della Regione Campania a sostegno della natalità.

L’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, su impulso dell’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, ha pubblicato due avvisi dedicati ai bambini tra i 3 e i 12 anni.

Il primo riguarda la realizzazione di un centro estivo con vitto, pensato per aiutare le famiglie che incontrano difficoltà nella gestione dei tempi di lavoro e cura dei figli. Il servizio prevede l’erogazione di voucher per la partecipazione a un centro estivo della durata di 23 giorni, dal primo al 31 luglio 2026. Sono disponibili sedici posti presso la struttura “La fiaba di C. Andersen”.

Il secondo avviso è invece destinato alle attività ludiche per bambini, sempre ospitate presso la stessa struttura privata. Anche in questo caso i posti disponibili sono sedici e le attività si svolgeranno una volta a settimana per 26 giorni, a partire dalla pubblicazione della graduatoria fino al 27 febbraio 2027.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 dell’8 giugno all’ufficio protocollo di Palazzo La Salle oppure tramite Pec. Successivamente saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione dei posti.

Possono partecipare i bambini residenti a Torre del Greco con almeno un genitore residente in città oppure minori in affido o preadozione presso famiglie residenti. Prevista la possibilità di accesso anche per bambini non residenti, purché almeno uno dei genitori lavori nel Comune di Torre del Greco.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

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