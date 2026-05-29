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Torre del Greco, premiate le eccellenze della moda al liceo Degni

Torre del Greco, premiate le eccellenze della moda al liceo Degni

Otto studentesse dell'indirizzo Made in Italy ricevono l'ambito riconoscimento

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Si è tenuta stamattina a Torre Del Greco, nei locali dell’ex convento seicentesco di piazza Luigi Palomba, sede storica del Liceo Artistico ex Scuola d'arte, oggi I.S. “F. Degni”, la cerimonia di consegna del Premio “Miglio D'oro, fiore del Mediterraneo”, patrocinato dal Rotary E-Club Vesuvio, Distretto 2101.

Il Premio, destinato alle allieve dell'indirizzo professionale per il Made in Italy, sezione Moda, è stato attribuito a ben otto alunne, con posizioni ex aequo per il primo, secondo e terzo posto, oltre a due menzioni speciali.

Grande l'emozione delle studentesse premiate, che in questi giorni si stanno preparando all'esame di maturità.

La dirigente scolastica Benedetta Rostan rivolgendosi agli astanti “ha ringraziato per l'attenzione alle “sue ragazze” e per l'impegno nella promozione della scuola come supporto strategico alla crescita dell'imprenditoria, la valorizzazione dell'artigianato e l'impegno sociale delle iniziative proposte dal Rotary, in particolare l'E-Club Vesuvio che stamattina ha visitato la scuola”.

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