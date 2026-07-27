Torre del Greco, oltre 100 posti negli asili nido comunali: pubblicato il bando per le famiglie

Da una città priva di asili nido comunali a una rete di servizi in grado di accogliere 109 bambini tra 0 e 3 anni. È il traguardo raggiunto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che per l'anno educativo 2026/2027 amplia in modo significativo l'offerta destinata alla prima infanzia.
Il risultato prende forma con la pubblicazione dell'avviso pubblico rivolto alle famiglie interessate ad accedere al servizio di nido e micro-nido comunale, frutto del lavoro dell'assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino e predisposto dal dirigente Amedeo Cortese.
Tre strutture per accogliere 109 bambini
L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall'amministrazione per rafforzare i servizi educativi dedicati ai più piccoli e sostenere le famiglie nella conciliazione tra lavoro e vita privata.
I posti disponibili saranno così distribuiti: 59 posti nel nuovo asilo nido realizzato a Villa Guerra; 25 posti nel plesso Angioletti; 25 posti nel plesso Don Bosco.
L'avvio del servizio nelle tre strutture avverrà compatibilmente con il completamento delle procedure di affidamento e sarà garantito fino al 30 giugno 2027.
Chi può presentare domanda
Potranno partecipare al bando i bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, residenti a Torre del Greco oppure figli di genitori che svolgono la propria attività lavorativa nel territorio comunale.
I bambini che compiranno tre anni durante la frequenza potranno continuare a usufruire del servizio fino al termine dell'anno educativo. La continuità sarà garantita anche nel caso in cui la famiglia trasferisca successivamente la residenza, salvo diversa scelta dei genitori.
Domande entro il 20 agosto
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 20 agosto 2026, utilizzando il modulo disponibile insieme all'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco.
L'istanza dovrà essere trasmessa tramite l'Ufficio Protocollo dell'ente.
Fasce Isee e quote di compartecipazione
L'accesso al servizio segue quanto stabilito dalla delibera approvata dalla Giunta comunale a metà luglio, con la quale sono state definite le fasce Isee e le relative quote mensili di compartecipazione al costo del servizio.
Nel bando sono inoltre riportati tutti i documenti richiesti, le modalità di presentazione delle domande e le informazioni utili per le famiglie interessate.
Con questo nuovo traguardo, l'amministrazione comunale passa in soli tre anni da zero a 109 posti negli asili nido comunali, rafforzando un servizio ritenuto strategico per sostenere la crescita dei bambini e favorire la conciliazione tra esigenze familiari e lavorative.
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