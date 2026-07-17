Torre del Greco, asilo nido mai aperto e rifiuti all'ingresso: il degrado senza fine di Villa Guerra

A Torre del Greco, la zona di via San Gennariello vive una situazione di vergognoso degrado, con l’ingresso di Villa Guerra, destinata ad asilo nido, trasformato in discarica abusiva. Il paradosso più doloroso si consuma nel centro del quartiere, dove il degrado ambientale incontra lo spreco delle opere pubbliche incompiute. L’ingresso della splendida Villa, perla del patrimonio comunale, è oggi offuscata da una discarica abusiva a cielo aperto, con rifiuti indifferenziati abbandonati in bella vista. Una situazione sotto gli occhi tutti che assume i contorni di un’insopportabile beffa per l’intera comunità.

L’immobile, infatti, è stato ristrutturato grazie ai fondi individuati dalla passata amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Palomba, con l’obiettivo di destinarlo a un nuovo asilo nido comunale. Una boccata d’ossigeno per le famiglie del territorio (e non solo) che, tuttavia, si è trasformata nell’ennesimo miraggio: i lavori di riqualificazione sono terminati da lungo tempo, ma a tutt’oggi la struttura non è mai stata aperta e non è ancora operativa.

A gravare sul quartiere vi è inoltre una pesante criticità legata alla sicurezza dei cittadini e al cattivo decoro urbano. La targa toponomastica è del tutto illeggibile, manca il necessario rifacimento delle strisce pedonali sul lungo tratto stradale all’incrocio con via Nazionale. Un’assenza di segnaletica orizzontale che fa paura, soprattutto se si ricorda che recentemente, proprio su quel punto, si è consumato un tragico investimento mortale.

A completare il quadro di abbandono si aggiungono la totale mancanza di manutenzione del verde pubblico, delle caditoie stradali, tutte completamente otturate e a rischio allagamento, e dei marciapiedi, impraticabili e ricolmi di deiezioni canine.

Il contrasto tra il valore storico della settecentesca Villa e lo squallore dei sacchetti di spazzatura che ne assediano l’accesso è diventato insostenibile per i residenti. Tra l’altro, proprio davanti al futuro nido d’infanzia, sorge nientemeno una baracca adibita al ricovero di animali, assediata da una forte invasione di colombi! Con le temperature estive, i cumuli di spazzatura emanano miasmi insopportabili a pochi passi da quella che dovrebbe essere un’area protetta e salubre per i bambini, attirando insetti e roditori a ridosso delle abitazioni circostanti.

«Vedere l’ingresso dell’asilo nido ridotto a una pattumiera fa male al cuore, peraltro nelle vicinanze di un supermercato e della chiesa di Sant’Antonio – commenta amareggiato un cittadino della zona –. Oltre al danno di non poter usufruire di un servizio essenziale come l’asilo, già pronto e ristrutturato, subiamo una inaccettabile beffa di vivere nell’immondizia e nell’insalubrità. Chiediamo che l’amministrazione e gli uffici preposti intervengano subito per bonificare l’area, ripristinare la targa toponomastica, mettere in sicurezza il lungo attraversamento pedonale, pulire le caditoie, ripiantare gli alberi e impegnarsi affinché a settembre la sede possa essere operativa».

A fargli eco è un’altra residente del quartiere, che rincara la dose e traccia la strada per uscire dall’emergenza: “Per ripristinare decoro e sicurezza – dichiara – , serve un piano di igiene urbana e l’installazione di videosorveglianza per incastrare gli incivili che sversano rifiuti di ogni genere all’ingresso della scuola. Restituire dignità a San Gennariello e ai marciapiedi di prossimità di via Nazionale che versano in condizioni disastrose - conclude - significa non solo pulire le strade e mettere in sicurezza i pedoni, ma anche smettere di tenere sbarrate le porte dell’importante patrimonio pubblico”.