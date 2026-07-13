Torre del Greco, spiagge accessibili alle persone con disabilità: torna il progetto "A mare tutti"

A cura della Redazione

Anche quest'anno Torre del Greco punta su un'estate all'insegna dell'inclusione. Dal 15 luglio al 15 settembre torna infatti "A mare tutti", il progetto di turismo balneare inclusivo che consentirà alle persone con disabilità motorie di accedere e vivere il mare in piena sicurezza grazie a servizi e attrezzature dedicate.

L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, è stata resa possibile grazie ai fondi ottenuti dall'Ambito N31 nell'ambito di una manifestazione di interesse promossa dall'Ufficio per le Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un risultato raggiunto grazie al lavoro dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, dell'assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino e degli uffici comunali competenti.

Nell'ambito del progetto sono state individuate tre spiagge libere situate tra via Calastro e la Litoranea, che saranno dotate di tutte le attrezzature necessarie per garantire un accesso agevole alle persone con difficoltà motorie.

In particolare, gli arenili saranno equipaggiati con sedie da mare modello Job per la balneazione assistita, passerelle che faciliteranno il raggiungimento della battigia e bagni chimici accessibili. A supporto degli utenti sarà inoltre assicurata la presenza di operatori socio-sanitari specializzati, incaricati dell'assistenza e dell'accompagnamento durante la permanenza in spiaggia.

Tra i servizi più importanti previsti dal progetto figura anche il trasporto dedicato. Le persone che ne avranno diritto potranno infatti usufruire di un bus attrezzato, con la presenza a bordo di un operatore socio-sanitario, che garantirà il collegamento tra il domicilio e le spiagge individuate, sia all'andata che al ritorno.

Potranno richiedere il servizio i residenti nel Comune di Torre del Greco in possesso della certificazione di invalidità civile, della documentazione relativa alle condizioni di disabilità visiva o uditiva oppure della certificazione di handicap prevista dalla normativa vigente.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere consegnate direttamente all'incaricato della società Beducci Travel Bus di Ercolano, affidataria del servizio, al momento dell'attivazione. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando ai numeri 081.7771169 e 081.7776750.

Il servizio di trasporto e quello di assistenza saranno garantiti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15.

L'avviso pubblico completo, con l'elenco della documentazione richiesta e tutte le modalità di accesso al progetto, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco.

Con "A mare tutti", l'amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno per rendere il litorale sempre più inclusivo, offrendo alle persone con disabilità la possibilità di vivere il mare senza barriere e in condizioni di piena sicurezza.

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