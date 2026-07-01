TorRidendo 2026, a Torre del Greco arrivano i big della comicità: ecco il programma

A cura della Redazione

La comicità italiana arriva nel cuore di Torre del Greco con TorRidendo, la rassegna organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. L'appuntamento è fissato per sabato 12 e domenica 13 luglio nella suggestiva cornice di piazza Santa Croce, dove dodici artisti si alterneranno sul palco in due serate dedicate al divertimento.

L'ingresso sarà completamente gratuito, mentre i posti a sedere saranno disponibili fino a esaurimento. Entrambe le serate prenderanno il via alle ore 21.

A coordinare la manifestazione sarà Antonio D'Ausilio, protagonista della direzione artistica dell'evento e conduttore delle due serate.

Sul palco sarà affiancato da Imma Pirone, attrice della fiction Rai "Un posto al sole", e dal comico Antonio Colursi, volto molto apprezzato dal pubblico per le sue esilaranti gag.

Il programma di sabato 12 luglio

La prima serata vedrà protagonisti sei artisti molto amati dal pubblico:

Lello Musella

Nando Varriale

Pasquale Palma

Gabriele Cirilli

Arteteca

Ciro Ceruti

Il programma di domenica 13 luglio

Anche la seconda serata proporrà un cast di assoluto livello con:

Gino Fastidio

Enzo e Sal

Giovanni Esposito

Giobbe Covatta

Francesco Paolantoni

Simone Schettino

Mennella: "Un evento per valorizzare Torre del Greco"

Per il sindaco Luigi Mennella, TorRidendo rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del cartellone estivo promosso dall'amministrazione comunale.

"TorRidendo si inserisce a pieno titolo nel calendario di eventi che abbiamo programmato per valorizzare la città di Torre del Greco e la sua capacità ricettiva e turistica - ha dichiarato il primo cittadino -. Dopo la Festa dei Quattro Altari continueremo con nuove rassegne che, fino al periodo natalizio, contribuiranno a promuovere le bellezze del territorio attraverso manifestazioni capaci di richiamare visitatori anche da altre città".