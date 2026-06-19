Panathlon Costiera Sorrentina & Vesuvio: premiato atleta del Circolo Nautico Torre del Greco

A cura della Redazione

Il campione di vela del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluca Perasole, è il primo atleta a ricevere il nuovo premio dedicato al rispetto delle regole e al fair play, istituito dalla sezione Costiera Sorrentina & Vesuvio del Panathlon, presieduta dall’avvocato Giovanni Merlino.

La cerimonia si è svolta giovedì 18 giugno nei saloni del sodalizio situato sulla banchina di levante del porto torrese, in occasione dell’annuale conviviale estiva della sezione locale del Panathlon.

Una serata nel ricordo di Liberato Esposito

L’evento è stato anche un momento dedicato alla memoria di Liberato Esposito, ex arbitro di Serie A e figura di riferimento dello sport campano, scomparso meno di un anno fa.

In sala erano presenti la moglie Felicia e la figlia Gina, accolte come socie onorarie del Panathlon.

Il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione, ha voluto omaggiare la famiglia con un dono simbolico a nome di tutti i partecipanti.

“Ricordo con piacere Liberato Esposito come uomo di sport, capace di amare ogni disciplina e di essere sempre presente nelle occasioni ufficiali. Un autentico appassionato”, ha dichiarato Ascione.

Il valore del fair play al centro del premio Panathlon

Anche il presidente del Panathlon, Giovanni Merlino, ha sottolineato l’eredità lasciata dal suo predecessore: “Per dodici anni ha lavorato intensamente per il movimento, credendo profondamente nei valori che guidano la nostra attività”.

Proprio da questi principi nasce il nuovo riconoscimento, pensato per celebrare ogni anno un atleta del territorio distintosi per correttezza, etica sportiva e rispetto delle regole.

Il premio a Gianluca Perasole

La prima edizione del premio è stata assegnata a Gianluca Perasole, ingegnere navale di 26 anni e atleta di spicco della vela internazionale, più volte medagliato in competizioni di alto livello.

Non essendo presente alla cerimonia per impegni lavorativi fuori regione, il premio è stato ritirato dal padre, consegnato dalla signora Felicia Esposito.

Le istituzioni presenti alla cerimonia

A portare i saluti del Comune è stato il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, alla presenza anche della consigliera con delega allo sport Valentina Ascione. La serata si è conclusa con l’intervento di Vincenzo Imperatore, che ha tenuto una relazione dedicata al tema dell’etica nello sport, chiudendo un evento all’insegna dei valori e della memoria condivisa.